Cocaina, cobret e soldi in casa: arrestata 26enne

GIUGLIANO – I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Camilla Orselli, 26enne della zona, già nota alle forze dell’ordine. I militari impiegati in un servizio di prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato irruzione nell’abitazione della donna. All’interno trovate 5 buste per un totale di 100 grammi circa di cobret, 3 buste di cocaina per un totale di 48 grammi circa, materiale per il confezionamento e 935 euro ritenuto provento dell’attività illecita. Arrestata, la 26enne è ora in carcere in attesa di giudizio.