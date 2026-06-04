Bradisismo, nasce a Pozzuoli l’Osservatorio Scientifico Flegreo

POZZUOLI – Quando l’onorevole Giuseppe Zamberletti pose le basi della moderna Protezione Civile, intuì che la gestione del rischio non poteva essere affidata esclusivamente alle istituzioni. Serviva una comunità coinvolta informata e partecipe. Da questa visione nacque il ruolo fondamentale del volontariato. In un contesto diverso ma altrettanto delicato come quello dei Campi Flegrei e nella impostazione che volle dare il Ministro Zamberletti, è stato istituito a Pozzuoli l’Osservatorio Scientifico Flegreo che vuole contribuire a creare un ponte tra il mondo della scienza ed i cittadini, trasformando dati, studi e monitoraggi in informazioni comprensibili ed accessibili a tutti. Va sottolineato che l’Osservatorio Scientifico Flegreo mo intende sostituirsi alle istituzioni o enti ,preposti ufficialmente al monitoraggio del territorio, che restano gli unici riferimenti autorizzati per la raccolta, l’analisi e la validazione dei dati scientifici.

L’OSSERVATORIO – Il ruolo dell’Osservatorio Scientifico Flegreo è diverso e complementare, vuole favorire la comprensione dei fenomeni da parte della popolazione, vuole aiutare i cittadini ad orientarsi tra dati, bollettini e comunicati tecnici, vuole rispondere ai dubbi più frequenti e contribuire alla diffusione della cultura del rischio basata sulla conoscenza anziché sulla paura. In questo senso l’Osservatorio non si pone in alternativa alle istituzioni, ma come strumento di supporto alla divulgazione e alla partecipazione consapevole della comunità. Per completare tale obiettivo l’Osservatorio sarà impegnato a sollecitare interventi per la sicurezza e la vivibilità della zona, con strutture sicure e servizi efficienti al fine di determinare occasioni di sviluppo attraverso la valorizzazione dell’immenso patrimonio storico-artistico-archeologico. Il coordinatore del Comitato Scientifico è il Professor Giuseppe Luongo, il quale si avvarrà della collaborazione del dottor Carlo Migliore, del Generale Aniello Angellotti e del Professor Ettore Giampaolo. I cittadini continueranno ad avere informazioni tramite la pagina facebook “Gli ottimisti dei Campi Flegrei” che viene curata da Migliore. Non mancheranno iniziative di confronto con rappresentanti istituzionali, cittadini ed esperti disponibili. Il ruolo di portavoce è affidato a Ciro Di Fancia.