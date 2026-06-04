Caos differenziata a Pozzuoli, Del Prete rinnega le immagini dei cumuli di rifiuti in città «Foto non aggiornate»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da RTI – DEL PRETE SRL ECOGIN SRL: «Con riferimento ad alcuni recenti articoli pubblicati dalla Vostra testata riguardanti situazioni di abbandono di rifiuti sul territorio comunale di Pozzuoli, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni al fine di garantire una corretta informazione ai cittadini. La scrivente società ha avviato la gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Pozzuoli in data 1° giugno 2026. È noto che ogni fase di subentro in un servizio complesso e strategico come quello dell’igiene urbana può comportare fisiologiche criticità iniziali, soprattutto quando ci si trova ad operare in un contesto territoriale che presenta problematiche stratificate nel tempo. Sin dai primi giorni di attività è stato possibile constatare condizioni di particolare trascuratezza ereditate, evidenti anche dallo stato di numerosi contenitori e di diverse aree del territorio comunale, situazioni che non possono certamente essere ricondotte a pochi giorni di operatività della nuova gestione. Si evidenzia inoltre che molte delle immagini diffuse e riprese negli articoli risultano riferite a situazioni già superate e per le quali i necessari interventi di raccolta e ripristino erano già stati effettuati al momento della pubblicazione. La diffusione di fotografie non aggiornate rischia pertanto di fornire una rappresentazione non aderente allo stato reale dei luoghi. La società sta impiegando quotidianamente uomini, mezzi e risorse con il massimo impegno per rispondere alle esigenze del territorio, effettuando in numerosi casi anche interventi straordinari e doppi passaggi di raccolta, proprio al fine di recuperare in tempi rapidi criticità accumulate e imprimere fin da subito un cambio di passo nella gestione del servizio. Resta il rammarico nel constatare come alcune rappresentazioni possano alimentare polemiche che non tengono conto né del brevissimo periodo trascorso dall’avvio del servizio né delle oggettive condizioni ereditate. Appare infatti evidente il rischio che si voglia accreditare l’idea di una gestione subentrante impreparata rispetto ad una precedente gestione ritenuta efficiente, senza tuttavia considerare il reale stato del territorio al momento del passaggio di consegne. La scrivente ribadisce la piena disponibilità al confronto con gli organi di informazione e con la cittadinanza, confidando che le presenti precisazioni possano trovare adeguato spazio di pubblicazione, nell’interesse di una corretta e imparziale informazione rivolta alla cittadinanza, si porgono cordiali saluti.»