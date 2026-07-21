POZZUOLI/ Lidi abusivi a via Napoli: scatta il blitz di Capitaneria e Carabinieri

POZZUOLI – Tre persone diffidate e dieci sanzionate. E’ questo il bilancio del blitz condotto dai militari della Guardia Costiera e dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli durante un’attività congiunta di controllo lungo il litorale del lungomare “Sandro Pertini”. L’operazione, svolta mediante un coordinato dispositivo operativo, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della balneazione e delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi rilasciati dall’Ente gestore – Comune di Pozzuoli. All’esito dei controlli sono state elevate dieci sanzioni amministrative dell’importo di euro 1.032 ciascuna, per violazioni delle disposizioni contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare (n. 41/2025) e delle prescrizioni previste dai rispettivi titoli autorizzativi comunali.

BAGNINI ASSENTI – Nel corso dei controlli tre soggetti sono stati formalmente diffidati a interrompere immediatamente i servizi resi all’utenza, in ragione dell’assenza degli assistenti bagnanti prescritti, la cui presenza costituisce un requisito essenziale per garantire la sicurezza dei bagnanti. L’operazione conferma la proficua collaborazione istituzionale e operativa tra la Guardia Costiera di Pozzuoli e la Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, impegnate, nell’ambito delle rispettive competenze, nella tutela della sicurezza dei cittadini, nella corretta e sicura fruizione del litorale e nel rispetto delle regole da parte degli operatori del settore.