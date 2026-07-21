POZZUOLI/ Il disastro di Via Marconi, la Caporetto dell’assessore Andreozzi

POZZUOLI – Aveva annunciato le dimissioni qualora i lavori non fossero terminati entro il 30 giugno, per poi fare dietrofront davanti alle telecamere con un “Non so quando finiranno i lavori”. Una disfatta per l’assessore ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli, Gennaro Andreozzi, a cui sembrano sfuggiti di mano i lavori in via Marconi. Il cantiere eterno, che a fine agosto compirà un anno. Un disastro di Programmazione e gestione che sta seriamente arrecando danno a tutti: residenti, commercianti e cittadini.

LA DISFATTA – Da quando sono iniziati i lavori su questa strada sono inciampati ben tre assessori, nessuno dei quali è riuscito a venire a capo ad una situazione complessa dove il controllore sembra non controllare. Ad oggi – martedì 21 luglio – i lavori sono fermi e gli ultimo operai sono stati visti per qualche ora venerdì e ieri. Intanto il commercio nella zona muore a causa dell’isolamento provocato dalla interruzione del tratto di strada. E, cosa ancor più grave, non c’è nessuno che se ne assume la responsabilità. Nemmeno Andreozzi, che appena un mese e mezzo fa petto all’infuori urlò davanti a diversi residenti e commercianti “Il 30 giugno i lavori finiranno, se non sarà così sono pronto a dimettermi”. Detto fatto: i lavori non sono terminati e Andreozzi non si è dimesso. Ma si sa, la poltrona è troppo comoda.