POZZUOLI/ «Topi nelle case al Rione Toiano»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, sono la signora Izzo Rosa residente in via Lucio Calpurnio numero 2. Desidero portare alla sua attenzione una grave situazione di criticità che interessa la nostra zona, dove da diverse settimane si registra una massiccia e preoccupante presenza di topi n particolare proprio sotto al portone/dentro e sopra le mie finestre. I roditori circolano liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, creando evidenti disagi e seri rischi per l’igiene, il decoro urbano e la salute pubblica di residenti e passanti. Consapevole della sua costante attenzione alla tutela del territorio e della salute dei cittadini, la prego di voler disporre con la massima urgenza un intervento di derattizzazione e di sanificazione dell’area. Resto a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, e allego alla presente alcune fotografie che testimoniano la gravità della situazione.»