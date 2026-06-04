POZZUOLI/ Consigliere di maggioranza del PD contesta le delibere della Giunta Manzoni

POZZUOLI – «Così come abbiamo avuto il coraggio di evidenziare le criticità della nuova organizzazione del “servizio bus”, oggi è doveroso aprire una riflessione anche sull’ordinanza che disciplina alaggio, varo e movimentazione dei natanti. Pozzuoli è una città di mare. Lo è per storia, identità, economia e vocazione turistica.» È quanto fa sapere il consigliere di maggioranza del Partito Democratico Antonio Villani«Per questo ogni scelta che incide sul comparto nautico-portuale merita un’attenta valutazione degli effetti concreti che produce. Concentrare in poche ore tutte le operazioni di varo, alaggio e trasferimento dei natanti rischia infatti di generare l’effetto opposto rispetto a quello auspicato: più traffico nelle stesse fasce orarie, maggiori code, maggiore pressione sugli operatori, aumento dei rischi durante manovre particolarmente delicate e una contemporanea occupazione delle aree portuali e della viabilità urbana. La sicurezza è una priorità assoluta ma non può essere perseguita comprimendo eccessivamente i tempi operativi di un settore che rappresenta uno dei principali motori economici e turistici della nostra città. Per questo ritengo che l’ordinanza debba essere rivista, introducendo una regolamentazione più equilibrata che distribuisca i flussi nell’arco della giornata, riduca i picchi di traffico e consenta agli operatori di lavorare in condizioni di maggiore sicurezza ed efficienza. Accanto a una rimodulazione degli orari, sarebbe utile valutare strumenti innovativi come la prenotazione telematica degli accessi ai porti, corridoi preferenziali di transito, presidi della Polizia Municipale nei periodi di maggiore affluenza e un monitoraggio costante degli effetti sulla viabilità. Governare i flussi non significa penalizzare il mare. Significa trovare il giusto equilibrio tra viabilità, sicurezza, tutela dei residenti e sviluppo economico. Una città come Pozzuoli non può permettersi di considerare la nautica un problema da limitare. Deve invece considerarla una risorsa strategica da valorizzare e accompagnare con regole efficaci, sostenibili e condivise.»