Rifiuti in strada a Pozzuoli, proteste da tutta la città “I cittadini meritano risposte”

POZZUOLI – “La situazione che si registra in queste settimane sul territorio cittadino è sotto gli occhi di tutti: cumuli di rifiuti lungo le strade, presenza di blatte e roditori, erbacce diffuse in numerose aree pubbliche, strade dissestate e cantieri che sembrano non trovare mai una conclusione.” È quanto denuncia il movimento politico Uniti per Pozzuoli in merito alla grave crisi nella raccolta dei rifiuti che sta colpendo la città “Uno scenario – fa sapere la presidente Alba Lasorella – he sta compromettendo il decoro urbano, la sicurezza dei cittadini e l’immagine stessa della città, con inevitabili ripercussioni sulle attività commerciali, sul turismo e sulla qualità della vita dei residenti. Particolarmente grave appare quanto accaduto in occasione dell’avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Numerosi cittadini hanno assistito, per giorni, all’accumulo di sacchetti e materiali lungo le strade cittadine, con evidenti disagi e crescenti preoccupazioni sotto il profilo igienico-sanitario. Di fronte a tale situazione, riteniamo doveroso porre una domanda chiara: perché la nuova società aggiudicataria dell’appalto non ha predisposto per tempo l’organizzazione necessaria per garantire la continuità del servizio fin dal primo giorno di attività? Una fase di subentro così importante avrebbe richiesto una programmazione accurata, mezzi adeguati e personale sufficiente, proprio per evitare che il passaggio gestionale si traducesse in un’emergenza per la città. Allo stesso modo, appare necessario comprendere quali verifiche e quali attività di controllo siano state effettuate dagli organi competenti affinché il cambio di gestione avvenisse senza disservizi. I cittadini hanno diritto a conoscere le ragioni che hanno determinato questa situazione e, soprattutto, a ricevere garanzie affinché episodi del genere non si ripetano in futuro. Pozzuoli merita una gestione efficiente dei servizi pubblici, una manutenzione costante del territorio e una programmazione amministrativa capace di prevenire le criticità anziché rincorrerle. Il degrado diffuso che interessa la città non può e non deve diventare la normalità. Occorrono interventi immediati, assunzione di responsabilità e una chiara inversione di rotta per restituire ai cittadini il decoro, la sicurezza e la qualità urbana che meritano.”