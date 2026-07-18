Trovato con 26 stecche di hashish nel marsupio: 19enne arrestato dai carabinieri

CASAVATORE – I carabinieri della stazione di Casavatore hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Enrico Silvestri, 19enne, già noto alle forze dell’ordine. Corso Italia, il 19enne è accanto al suo motorino e conta dei soldi, sulla sella anche una busta in plastica. La pattuglia dei carabinieri è lì osserva la scena e decide di interviene. All’interno del marsupio 26 stecche di hashish e 445 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.