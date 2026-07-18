POZZUOLI/ Idee a tavola: al via il primo incontro dedicato alla linea di costa

POZZUOLI – È fissato per lunedì 20 luglio, alle ore 19.30, in Piazza Ex Vicienz a Mare (in località Via Napoli) l’appuntamento dedicato al Mare della campagna di partecipazione Idee a Tavola. Si tratta della prima data dopo la presentazione pubblica dello scorso 3 luglio in Piazza della Repubblica, durante la quale i promotori del collettivo Idee per Pozzuoli hanno presentato il percorso di partecipazione e ascolto con l’obiettivo di rimettere le idee al centro del dibattito, creare occasioni di confronto reale e costruire proposte per il futuro di Pozzuoli. Nel corso dell’evento inaugurale, attraverso un questionario accessibile tramite QR code, i partecipanti hanno potuto aderire alla campagna e scegliere il tema del primo incontro monotematico. La scelta è ricaduta sulla Linea di Costa, un argomento sentito e strategico per il futuro della città.

L’INCONTRO – L’obiettivo dell’incontro sarà quello di confrontarsi su come ridisegnare gli spazi del litorale per recuperare il rapporto con il mare, ridurre il cemento, aumentare le spiagge libere, garantire servizi, organizzare i controlli, creare nuovi luoghi di aggregazione, sport, cultura e socialità. Tracciare un percorso per un’economia del mare e del tempo libero capace, allo stesso tempo, di valorizzare e tutelare le risorse naturali.

L’incontro di lunedì sarà un’occasione che vedrà la possibilità di partecipare anche per i più piccoli grazie a “Creativity Factory” che dedicherà a loro un laboratorio creativo a tema mare

Come nello spirito che anima l’intera campagna, il dialogo sarà il punto di partenza per costruire insieme una visione condivisa della città.