POZZUOLI/ Proseguono i controlli in Largo Palazzine: identificati molti minori

POZZUOLI – Proseguono i controlli della Polizia a Largo Palazzine. Nella serata di ieri i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – con vari posti di controllo hanno identificato 47 persone, tra cui molti minori. Ai conducenti di 4 veicoli e 4 motorini sono state contestate infrazioni al codice della strada tra le quali guida senza casco e guida senza patente. Durante i controlli un mezzo a due ruote è stato confiscato.