«Rifiuti e inciviltà, degrado a Monterusciello»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Alla cortese attenzione del direttore. Buongiorno, scrivo a nome di mia mamma, residente in via U.Saba 2 a Monterusciello. La stessa, Perla Carla, denuncia una situazione di estremo degrado delle strade nella zona indicata , specialmente dove c’è il mercatino rionale del mercoledì. Ovviamente si sottolinea l’inciviltà e l’assoluta mancanza di senso civico di chi perpetra tale situazione ma, nel contempo, l’assenza di chi dovrebbe controllare e di chi ripulire. Allego alcune foto scattate stamattina, sottolineando gli alti oneri della tari, chiedo se possibile che la situazione venga denunciata mezzo stampa. Si ricorda che tale situazione dà origini anche alla presenza di topi e scarafaggi. Grazie per l’attenzione» (Assunta R.)