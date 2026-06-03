POZZUOLI/ Confermati i tre errori nella delibera anti bus al porto: l’HUB sorgerà a 300 metri (veri). Soddisfatti i sindaci dell’isola

POZZUOLI – Le modifiche al dispositivo anti bus al Porto di Pozzuoli hanno confermato le tre criticità sulle quali avevamo posto l’accento in un articolo di due giorni fa: l’errore nel calcolo della distanza tra imbarchi e HUB (1.500 metri anziché 300 metri), l’esistenza di un HUB in via Fasano che HUB non è (vista l’assenza di navette) e la sicurezza dei viaggiatori che alla luce della mancanza di un percorso ad hoc non viene tutelata. Tre presupposti che hanno fatto venire meno l’impianto messo su dal comune di Pozzuoli durante il vertice di questa mattina in Regione durante il quale si è deciso di avvicinare l’HUB al porto di Pozzuoli, rispettando i “veri” 300 metri.

LA SODDISFAZIONE – «Come amministrazioni dell’isola abbiamo condiviso la volontà di lavorare ad una migliore regolamentazione dei flussi dei mezzi pesanti, soprattutto nei fine settimana, per ridurre le criticità sulla viabilità e rendere più efficiente l’organizzazione dei trasporti. Allo stesso tempo, dal Comune di Pozzuoli è arrivata la disponibilità ad individuare soluzioni che consentano ai bus turistici di raggiungere il porto in maniera più ordinata, evitando i disagi che si sono registrati nei giorni scorsi.» ha spiegato Stani Verde, sindaco di Forio d’Ischia. Mentre Salvatore Serpico, delegato per i trasporti del comune di Forio«Rispetto alle diverse proposte sul tavolo, è stata accolta con favore la richiesta promossa dal Comune di Forio: prevedere un’area all’ingresso del porto, poco distante dagli imbarchi, con una capienza di 4 o 5 bus turistici, in prossimità della ex biglietteria Medmar. In questo modo si garantisce un migliore deflusso all’imbarco e allo sbarco dei turisti in sicurezza, mantenendo il parcheggio posto all’ingresso dello svincolo nuovo della Tangenziale come serbatoio, una volta completate le operazioni degli autobus nell’area interna al porto».