Romance Book Party 2026: Napoli diventa per un giorno capitale internazionale del romance

Il 6 giugno 2026 Napoli ospiterà la seconda edizione del Romance Book Party, la manifestazione internazionale dedicata alla narrativa romance ideata e organizzata da SEV Management. Dopo il successo della prima edizione, l’evento cresce e si consolida come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’editoria di genere, trasformando il Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare in un grande spazio di incontro tra lettrici, lettori, autrici, editori, creator digitali e professionisti del settore.

Dalle ore 10:00 alle 19:00, il quartiere Fuorigrotta accoglierà una giornata interamente dedicata alle storie d’amore e alle loro infinite declinazioni: dal contemporary romance al romantasy, dal dark romance alla commedia romantica, fino ai fenomeni editoriali nati sul web e diventati bestseller internazionali. Il Romance Book Party non è un semplice firmacopie, ma una vera esperienza culturale immersiva, pensata per creare connessioni concrete tra editoria tradizionale, self publishing e community digitali. Un evento che unisce intrattenimento, formazione, dialogo e valorizzazione territoriale, contribuendo alla promozione culturale e turistica della città di Napoli e del Sud Italia.

Il Party Ufficiale del 5 giugno

La manifestazione prenderà ufficialmente il via il 5 giugno alle ore 19:00 con il Party Ufficiale del Romance Book Party presso Ondina Club, elegante beach bar e ristorante panoramico sulla collina di Posillipo. L’appuntamento inaugurale sarà dedicato ad autrici, ospiti, partner e lettori, offrendo un momento esclusivo di networking e condivisione che aprirà il weekend della manifestazione in un’atmosfera informale ma raffinata.

Ospiti internazionali e protagonisti del romance contemporaneo

Il Romance Book Party 2026 riunirà alcune delle voci più amate del panorama editoriale internazionale e nazionale. Tra le ospiti annunciate:

Mercedes Ron, fenomeno internazionale nato su Wattpad e diventato bestseller mondiale grazie alla celebre Culpables Saga, da cui sono stati tratti adattamenti cinematografici di successo distribuiti su Prime Video;

Elísabet Benavent, autrice della saga Valeria, diventata serie Netflix, con oltre tre milioni di copie vendute e traduzioni in numerosi Paesi;

Laura Steven, scrittrice inglese tra le più apprezzate del panorama young adult e fantasy contemporaneo, arrivata al primo posto della classifica del New York Times con Our Infinite Fates;

Catharina Maura, bestseller USA Today e Amazon, conosciuta per i suoi romance intensi e ad alta tensione emotiva.

Accanto a loro saranno presenti numerose autrici pubblicate da importanti case editrici italiane come Newton Compton Editori, Sperling & Kupfer e Salani Editore, insieme a realtà indipendenti come Land Editore e Hope Edizioni, oltre a numerosi autori e autrici self-published, oggi una componente dinamica e innovativa dell’editoria contemporanea. La madrina ufficiale della seconda edizione sarà Nicole Teso, autrice veneta che ha esordito giovanissima nel self publishing con Loving the Demon e oggi figura di riferimento nel panorama romance italiano e imprenditoriale. La sua presenza rappresenta simbolicamente il dialogo sempre più forte tra editoria tradizionale e autopubblicazione.

Main Stage – Teatro: il cuore e il programma dell’evento

Il programma della Main Stage accompagnerà il pubblico per tutta la giornata attraverso panel, incontri e spettacoli dedicati alle diverse anime del romance contemporaneo.

Alle ore 11:30 si terrà il Grand Opening, l’apertura ufficiale della kermesse con introduzione e saluti delle organizzatrici Sara Menichetti e Valentina Trombetta.

Alle 12:00 spazio al fantasy romantico con “Oltre i confini: quando il cuore si fa fantasy”, incontro tra Laura Steven e le Sorelle Archer dedicato al fenomeno del romantasy e alla costruzione di mondi narrativi capaci di unire magia, emozione e passione.

Alle 14:00 andrà in scena “Script to Screen: dal libro al grande schermo”, panel internazionale con Mercedes Ron ed Elísabet Benavent dedicato al passaggio dalla pagina allo schermo e alle trasformazioni dei bestseller in produzioni cinematografiche e seriali di successo.

Alle 15:00 il Romance Book Party renderà omaggio a Sophie Kinsella con “Confessions of a Dreamer: l’eredità di Sophie Kinsella”, panel corale condotto da Chez Madeleine insieme a Emily Pigozzi, Chiara Parenti, Elisa Serra, Eleonora Fasolino, dedicato all’autrice che ha rivoluzionato la ChickLit moderna.

Alle 16:00 si parlerà di commedia romantica contemporanea con “Amori che lasciano il segno: l’arte della Rom-Com”, panel realizzato in collaborazione con Salani Editore e dedicato ai segreti narrativi della romantic comedy moderna.

Alle 17:00 sarà il momento del lato più oscuro della narrativa sentimentale con “Obsession: il fascino dell’oscurità”, panel dark romance in collaborazione con Sperling & Kupfer dedicato alle passioni proibite, ai confini morali e all’attrazione verso personaggi complessi e controversi.

Gli eventi in Teatro si concluderanno alle 18:00 con il Gran Finale e la seconda edizione dei Romance Book Party Awards, cerimonia di premiazione dedicata ai libri più amati dalla community.

Industry, workshop e formazione professionale in Sala Egadi

Il Romance Book Party dedicherà ampio spazio anche agli aspetti professionali dell’editoria contemporanea strutturati in Sala Egadi.

Alle ore 10:00 partirà il panel industry “Dal manoscritto al successo: dentro il mondo di Hana Fox Literary Boutique”, dedicato a scouting, trend internazionali, self publishing e opportunità per autrici emergenti all’estero.

Alle 11:00 il panel “Tre storie, tre cuori, infinite emozioni” vedrà protagoniste Anna Zarlenga, Chiara Parenti, Eden Windward in un dialogo sui nuovi modi di raccontare l’amore.

Alle 12:00 si terrà il workshop “Romance: le 3 strade per il successo (e l’unica trappola da evitare a ogni costo)”, a cura di Rotte Narrative, pensato per chi desidera trasformare la scrittura romance in un percorso editoriale concreto.

Letteratura, community e temi sociali

Il programma includerà anche incontri dedicati al valore culturale e sociale della narrativa romantica.

Alle 14:00 Hope Edizioni e Rossana Soldano saranno protagoniste del podcast live “Quando i libri diventano conversazione”, dedicato al rapporto tra narrativa, community e lettori.

Alle 15:00 il panel letterario “Da Jane Austen al romance moderno: perché i retelling ci fanno ancora innamorare” analizzerà il successo delle reinterpretazioni contemporanee dei classici romantici.

Alle 16:00 spazio anche all’impegno sociale con “Amare il proprio futuro: prevenzione, consapevolezza e libertà di scelta”, incontro realizzato insieme a Susan G. Komen Italia e all’onorevole Carmen Di Lauro dedicato alla salute femminile, alla prevenzione oncologica e ai temi della fertilità.

Alle 17:00 un panel speciale, il Romance che conquista il mondo. Con il team di Hana Fox Literary Boutique, conduce Nicole Teso questo confronto esclusivo sul presente e sul futuro del romance internazionale: trend editoriali, fenomeni social, TikTok, nuove autrici e cosa rende oggi una storia davvero indimenticabile.

Esperienze immersive, community digitali e aree tematiche

Oltre ai panel, Romance Book Party offrirà numerose attività immersive e spazi esperienziali, come l’Area giochi da tavolo a cura di GameWay di Portici; Area Wattpad in collaborazione con BukRomance; Area BookTok dedicata a creator e community digitali; Stand merchandising e gadget a tema libri; Area food con proposte tradizionali e vegan. L’obiettivo è costruire un evento trasversale e accessibile a tutti, capace di coinvolgere pubblici differenti e valorizzare il romance come fenomeno culturale contemporaneo.

Un sistema culturale integrato per Napoli e il Sud Italia

Il Romance Book Party 2026 si inserisce all’interno di una più ampia rete culturale territoriale grazie alla collaborazione con realtà come Fantasy Day e Festival del Giallo. La sinergia tra romance, fantasy e narrativa mystery rappresenta una strategia culturale volta a creare un ecosistema editoriale integrato capace di attrarre nuovi pubblici, favorire lo scambio tra community e consolidare Napoli e la sua area metropolitana come polo di riferimento per la promozione della lettura e dell’industria culturale.

Saluti istituzionali 6 Giugno : alle ore 11:00, presso il Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare, si terrà anche un incontro stampa istituzionale dedicato alla presentazione ufficiale della manifestazione. L’appuntamento coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni cittadine e territoriali insieme a esponenti del panorama culturale e amministrativo, con l’obiettivo di illustrare le ricadute culturali, turistiche ed economiche dell’evento per la città di Napoli e per il Sud Italia.

Biglietti e accesso, disponibili diverse tipologie: Gold, con accesso prioritario e vantaggi esclusivi; Silver, con accesso completo alle attività; Family e Ridotto; L’ingresso comprenderà panel, workshop e area firmacopie.

La nascita di Romance Book Party

Il Romance Book Party nasce dall’incontro tra Sara Menichetti e Valentina Trombetta, due professioniste accomunate dalla passione per il romance, la scrittura e l’editoria. Le due organizzatrici si sono conosciute nel 2022 durante il Florence Book Party, evento dedicato al romance italiano organizzato da Sara e al quale Valentina partecipava come autrice. Da quell’incontro è nata un’idea condivisa: creare una manifestazione capace di celebrare il romance in tutte le sue sfumature attraverso un’esperienza elegante, internazionale e profondamente partecipativa.

Oggi il Romance Book Party rappresenta una realtà in crescita nel panorama culturale italiano, capace di unire lettori, scrittori, editori e creator in una grande community dedicata alle storie e alle emozioni.

Partner ufficiali

Il Romance Book Party 2026 è realizzato con il supporto di importanti realtà del panorama culturale e territoriale. Partner Ufficiali della manifestazione sono infatti Rai Campania e Rai Radio Live Napoli, Comitato Komen Campania, Festival del Giallo, Fantasy Day, Carosello dei Libri, Libreria Raffaello, Ketty’s Boutique, Game Away, Gran Caffè Pascucci, Pink Lab Sorrento, Pietrasanta LAPIS Museum.

Partner internazionale di Romance Book Party 2026 è Hana Fox Literary Boutique, realtà editoriale anglo-americana specializzata nella traduzione e diffusione internazionale della narrativa romance contemporanea. Attraverso un lavoro di adattamento linguistico e culturale, il team accompagna autrici e autori verso nuovi mercati editoriali, contribuendo alla circolazione globale delle storie e al dialogo tra differenti community di lettori.

Biglietti disponibili online su www.romancebookparty.it⁠