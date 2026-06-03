Svolta al porto di Pozzuoli, la Regione “aggiusta” la delibera anti-bus «HUB troppo lontano, va avvicinato agli imbarchi»

di Gaetano Di Meglio

POZZUOLI – Si avvicina la fine del blocco dei bus al porto di Pozzuoli voluto dall’amministrazione del sindaco Manzoni. È questo il segnale più atteso emerso dalla riunione svoltasi questa mattina in Regione Campania, convocata dall’assessore ai Trasporti e vicepresidente Mario Casillo, che ha riunito attorno allo stesso tavolo i sindaci dell’isola d’Ischia, il primo cittadino di Pozzuoli e i rappresentanti di Procida. Il nodo principale affrontato è stato quello dell’hub di via Fasano, giudicato troppo lontano dal porto di Pozzuoli e fonte delle scene di caos che hanno animato gli animi isolani e puteolani nei fine settimana scorsi. Su suggerimento dell’amministrazione di Forio — presente al tavolo con il sindaco Stani Verde e il consigliere delegato Salvatore Serpico — si è individuata una soluzione operativa: l’area nei pressi della precedente biglietteria Medmar ospiterà quattro o cinque bus, che potranno far scendere i passeggeri e consentire loro di raggiungere l’imbarco attraverso un percorso interno al porto, più breve e protetto.

LE GARANZIE – La misura non scatterà dal prossimo weekend, ma da quello successivo, anche tenendo conto dei tempi tecnici per la modifica delle ordinanze in vigore. Nel frattempo si pensa a un lasciapassare straordinario per evitare che i turisti siano costretti a percorrere a piedi l’intero tragitto. Qualora il numero di autobus in attesa superi la capienza dell’area individuata, sarà adottato un sistema a rotazione analogo a quello già in uso a Ischia per la gestione dei taxi. Il sindaco Manzoni e l’assessore Gloria hanno assicurato ai colleghi isolani la piena volontà di risolvere il problema in modo condiviso.

IL TAVOLO – Ma è sul fronte strutturale che la mattinata ha prodotto il risultato di più ampia portata per l’isola d’Ischia: l’istituzione di un tavolo permanente coordinato dalla Regione Campania. Vi siederanno i sindaci dei sei comuni ischitani, il sindaco di Pozzuoli, quello di Procida, le Capitanerie di porto e una delegazione degli autotrasportatori. Il primo obiettivo è limitare la circolazione e l’accesso alle aree portuali dei mezzi pesanti nei sabati, nelle domeniche, nei giorni festivi e nei ponti, con l’approvazione di un’unica delibera valida per tutti i comuni. I controlli, affidati alla Guardia Costiera, saranno verificati direttamente all’imbarco dei mezzi.