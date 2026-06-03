Controlli dei carabinieri nella notte: a Pozzuoli fermato furgone con mezzo milione di rame. Due persone denunciate a Quarto

POZZUOLI – Notte di controlli, fermi e sequestri nei Campi Flegrei. In strada i carabinieri della tenenza di Quarto e della sezione radiomobile di Pozzuoli che hanno fermato venti persone e dieci veicoli lungo le strade della movida. In particolare, i militari della sezione RMB hanno scoperto un furgone con all’interno 109 bobine di rame per una stima di peso di 3 tonnellate circa e dal valore di mezzo milione di euro. Il quantitativo è stato sequestrato in quanto ritenuto il provento di un furto. Indagini sono in corso per risalire alle vittime. A Quarto invece una persona è stata denunciata a piede libero per guida pericolosa, mentre un minore per porto d’arma da taglio: addosso aveva un coltello a scatto con lama da 10 centimetri. Infine durante i controlli sono state ⁠elevate due sanzioni per infrazione del codice della strada per un totale di 4mila euro.