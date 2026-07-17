BACOLI/ Il Consiglio di Stato riapre tre parcheggi a Miseno e Miliscola

BACOLI – Un’area di sosta pertinenziale e due a titolo stagionale sono state riaperte dal Consiglio di Stato di Roma, a seguito dei ricorsi presentati dai legali Basile e Russo che difendevano le tre attività di parcheggio sul litorale di Bacoli. Il decreto del Consiglio di Stato segue la falsa riga di ulteriori tre dispositivi che avevano riaperto altrettanto aree di sosta in prossimità del mare di Miseno e Miliscola. E, quindi, salgono a sei i parcheggi che sono riusciti ad aprire dopo la chiusura imposta dal comune. Il Consiglio di Stato ha concesso la riapertura in maniera cautelativa perchè ha accordato un ulteriore approfondimento proposto dalla difesa sull’acquisizione della Vinca. Secondo i legali delle attività di sosta l’acquisizione della Vinca non è vincolante per i parcheggi storici, mentre è in deroga per quelli stagionali aperti con “Decreto Coesione”.