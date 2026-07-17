Spiagge e ormeggi, nuovo colpo di scena a Bacoli: il TAR sospende le diffide inviate dal Comune ai concessionari

BACOLI – Riunitosi in seduta monocratica il Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso la diffida inviata dal Comune ad un concessionario di Baia. Il provvedimento intimava al concessionario “di liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione”. A seguito del ricorso d’urgenza presentato dai legali dell’azienda, il Tar ha sospeso la diffida in quanto “sussiste un pericolo di danno grave ed irreparabile tale da non consentire di attendere la celebrazione della prossima camera di consiglio utile (10 settembre 2026), tenuto conto della scadenza del termine per lo sgombero che verrà a cadere in data 29 agosto 2026, in piena stagione balneare”.

SCENARI – Il Tar, di fatto, con questo decreto monocratico salva la stagione lavorativa estiva dei concessionari almeno fino a metà ottobre, in attesa della sentenza di merito. E apre, inevitabilmente, alla sospensione delle diffide inviate a tutte le altre concessioni, circa 30, che hanno presentato ricorso contro il Comune. Resta da capire se il Comune, invece, agirà contro i concessionari che non hanno presentato il ricorso al Tar.