POZZUOLI/ Tutti in moto con i caschi: il ricordo di Augusto a un anno dalla tragedia – LE FOTO

POZZUOLI – Dopo la fiaccolata di ieri due momenti di commemorazione sono andati in scena oggi per ricordare Augusto Di Meo, il 18enne morto un anno fa in seguito a un tragico incidente stradale. Amici e parenti hanno affollato la chiesa di San Luca per la messa a un anno dalla scomparsa e, successivamente, si sono dati appuntamento davanti al tunnel Montenuovo a Lucrino, nel punto dove il povero Augusto perse la vita. Qui decine di giovani in moto hanno voluto ricordare l’amico scomparso con il rombo dei motori, seguito dal lancio di palloncini bianchi. Particolare che non è passato inosservato: tutti indossavano il casco, segnale di maturità e consapevolezza di chi guida un mezzo a due ruote.