BACOLI/ Abbandona un cucciolo di cane, individuato e denunciato dalla Guardia Forestale

BACOLI – Nell’ambito delle operazioni di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto ai crimini ambientali

condotte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, le telecamere investigative hanno immortalato un uomo, 52 enne di Bacoli, intento ad abbandonare un cucciolo di cane contestualmente allo scarico illecito di rifiuti. Le telecamere, installate per arginare il fenomeno degli sversamenti illeciti che sta interessando, da mesi, l’area di Giugliano in Campania, hanno documentato un veicolo accostare in un’area periferica, già nota per essere bersaglio di sversamenti illeciti. Il conducente, convinto di agire indisturbato, si è dapprima disfatto dei rifiuti, dai successivi accertamenti si riveleranno poi essere pericolosi, in seguito ha scaricato a terra un cane di pochi mesi, lasciandolo spaesato sul ciglio della strada, per poi rimettersi rapidamente alla guida e darsi alla fuga.

LE INDAGINI – Il Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, assistito ai fatti da remoto e recatisi sul posto, hanno ritrovato il cucciolo in stato di denutrizione e disidratazione. L’ambulanza veterinaria dell’ASL del Frullone è intervenuta per sottoporre l’animale alle cure, prima di renderlo disponibile per l’adozione. L’uomo è titolare di una ditta di costruzioni di Bacoli il quale è stato denunciato per abbandono di animali e di rifiuti pericolosi, oltre alla relative sanzioni pecuniarie e al ritiro della patente.