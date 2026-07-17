POZZUOLI/ Lavori di restyling, il comune chiude per 11 giorni via Vecchia San Gennaro

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ga fatto sapere che, da lunedì 20 a venerdì 31 luglio 2026, nella fascia oraria 7:00-18:00, esclusi sabato, domenica e giorni festivi, saranno eseguiti lavori di ripavimentazione del manto stradale in Via Vecchia San Gennaro, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e l’intersezione con Via Carlo Rosini.

LE MODIFICHE – Per consentire l’esecuzione degli interventi sono previste le seguenti modifiche alla circolazione: chiusura al traffico veicolare di Via Vecchia San Gennaro fino all’intersezione con Via Carlo Rosini. I residenti potranno accedere e uscire da Via Vecchia San Gennaro esclusivamente da Via Solfatara, grazie all’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione nel tratto interessato dai lavori. Il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate. Per i veicoli provenienti da Via Vigna sarà obbligatoria la svolta a sinistra all’intersezione con Via Vecchia San Gennaro. Divieto di sosta con rimozione forzata: su Via Vecchia San Gennaro (intero tratto interessato);

su Via Carlo Rosini, lato sinistro in direzione Via Solfatara, nel tratto compreso tra i civici 49 e 51.