POZZUOLI/ Movida selvaggia: pugno duro della Polizia a “Largo Palazzine”

POZZUOLI – Dopo le segnalazioni di cittadini e residenti, esausti dagli schiamazzi e dalla movida selvaggia, è arrivata la pronta risposta della Polizia. Nella serata di ieri e di mercoledì un’attività di prevenzione e controllo del territorio è stato effettuato in “Largo Palazzine”. In strada sono scesi i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno effettuato un servizio mirato durante il quale sono state identificate 65 persone e sono stati controllati 25 tra auto e moto.