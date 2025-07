Torneo di tennis degli architetti napoletani 2025, ecco i vincitori

NAPOLI – Si è concluso il Torneo di Tennis dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 2025, un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma non solo evento sportivo di rilievo, ma anche momento di aggregazione e condivisione per una comunità di professionisti. In campo anche il presidente Lorenzo Capobianco. Le finali, giocate presso lo Sporting Fontana di Terzigno, hanno regalato spettacolo ed emozioni. In un match di altissimo livello tecnico Antonio Carillo ha avuto la meglio su Erico Gargiulo con un doppio 6-4, imponendo un gioco solido e deciso. Una finale combattuta, dove l’equilibrio ha dominato fino agli ultimi game. Nella finalina per il terzo posto, Dino Marcone ha vinto contro Salvatore Persichino con il punteggio di 6-4, 6-1, mostrando un tennis brillante, fatto di accelerazioni improvvise e una gestione tattica impeccabile del campo. A trionfare nella finale Silver è stato Giovanni Balzano, che con grande freddezza e colpi ben calibrati ha superato Giuseppe De Simone con un combattutissimo 7-6, 7-5. Un match in bilico fino all’ultimo, che ha messo in luce resistenza fisica e nervi saldi. Il bronzo Silver è andato a Giuseppe De Falco, che ha battuto Armando Romano per 6-4, 6-3. Un match vivace e ben giocato da entrambe le parti, ma con De Falco abile a cogliere i punti cruciali con eleganza e grinta. L’organizzazione della manifestazione è stata affidata all’architetto Giovanni Balzano e all’architetto Antonio Cerbone, consigliere dell’Ordine. A rendere possibile tutto il supporto di sponsor di alto profilo come Mapei, Domus Lumina, GeCa Costruzioni, Stargrups, CVarck Architettura in Volo, E Planet e Lucky16, che hanno creduto nel valore di un’iniziativa dove sport e professione si fondono.