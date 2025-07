“C’era un rifiuto”: vince il grest della parrocchia Sant’Arcangelo di Pozzuoli

POZZUOLI – Si è tenuto presso la parrocchia San Michele Arcangelo di Pozzuoli, la cerimonia di premiazione del concorso “C’era un Rifiuto”. 1125 il punteggio raggiunto dai ragazzi del grest guidato dal parroco Don Felix Abbè, che portano a casa 1000,00 euro in materiale didattico. C’era un rifiuto” è il primo gioco a quiz dedicato ai temi della raccolta differenziata e del riciclo, realizzato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Ente d’Ambito Rifiuti Napoli 2.

IL FORMAT – Soddisfatto il commento del Presidente dell’Eda Nicola Pirozzi: “La raccolta differenziata è un bene comune, promuoverla e renderla piu efficace significa investire sul futuro. Sono molto felice che a vincere la prima edizione di C’era un rifiuto è stata una parrocchia di un quartiere disagiato di Pozzuoli. Entusiasmante la scelta di devolvere il denaro del premio per l’acquisto di una LIM. Da docente, prima che politico ho ben presente le difficoltà di tanti giovani che pur desiderando studiare non hanno abbastanza opportunità e strumenti adeguati per emergere.” A ideare e curare il format al fianco di Eda Napoli 2, sono stati My Evo Agency e Tele Club Italia: hanno organizzato questo percorso educativo innovativo e coinvolgente. In totale, oltre mille ragazzi hanno partecipato al quiz a eliminazione, sfidandosi in un torneo composto da domande a scelta multipla su come riciclare correttamente i materiali, ridurre gli sprechi e tutelare l’ambiente. Alla cerimonia di chiusura presenti i vertici dell’Ente d’Ambito Rifiuti Napoli 2, rappresentanti delle istituzioni locali e l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli, che hanno condiviso con educatori, animatori e famiglie un momento di festa, ma anche di riflessione collettiva sul ruolo delle nuove generazioni nella tutela del territorio. “C’era un Rifiuto” si conferma così un modello replicabile di comunicazione ambientale efficace, capace di unire formazione, gioco e comunità.