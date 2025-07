Vigili aggrediti nel centro storico di Pozzuoli

POZZUOLI – Un’aggressione fisica e verbale ai danni di una pattuglia della Polizia Municipale è andata in scena nel centro storico di Pozzuoli. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di domenica, in corso della Repubblica, dove una luogotenente e due agenti stagionali sono stati insultati e poi colpiti da una donna, che ha provocato loro dei graffi sulle braccia e in varie parti del corpo. Per bloccarla è stato necessario l’intervento dei carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli. All’aggressione hanno assistito numerosi testimoni. La donna, N.R. 41 anni, si è poi scagliata anche contro i militari prima di essere bloccata e portata in caserma dove è stata identificata e denunciata in stato di libertà.