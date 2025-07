Ernesto, l’eroe di Pozzuoli morto in mare 13 anni fa per salvare due giovani

POZZUOLI – Tredici anni fa moriva all’età di 35 anni Ernesto Cuordifede, operaio annegato in mare per salvare due giovani travolti dalle onde. Un eroe dimenticato che cui gesta, oggi, sono rimaste impresse nella memoria di quanti lo hanno conosciuto. Puteolano, residente nei “600 alloggi” di Monterusciello, Ernesto annegò nelle acque di via Spiaggia Romana, a Bacoli, dopo aver salvato la vita a un 24enne e un 26enne di Quarto. Senza alcun timore, Ernesto si tolse la maglia e si tuffò in mare riuscendo a mettere in salvo i due. Per lui invece non ci fu nulla da fare, le onde presero il sopravvento risucchiandolo. Un gesto d’amore, il più nobile, costato la vita al 35enne operaio di Monterusciello dove ancora vive il suo ricordo.