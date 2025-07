Tragedia a Pozzuoli: giovane in moto si schianta dopo un volo di oltre cento metri – LE FOTO

POZZUOLI – Tragedia questo pomeriggio a Pozzuoli dove un giovane ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima era in sella a una moto quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato contro una vettura all’altezza della rotatoria di via Miliscola. L’impatto violento lo ha fatto sbalzare dal mezzo provocando un volo di oltre cento metri. Il corpo del giovane – un 18enne di Pozzuoli – è stato rinvenuto lungo la rampa di accesso e d’uscita del tunnel che collega Arco Felice e Lucrino. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto ci sono anche i carabinieri e la polizia municipale di Pozzuoli. Illeso ma sotto choc il conducente dell’auto, che è stato trasferito al vicino pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie. La salma del 18enne è stata sequestrata dal pm di turno.

(seguiranno aggiornamenti)