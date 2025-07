POZZUOLI/ Rimossi i resti dell’incendio alle “Monachelle”

POZZUOLI – «Questa mattina, mi sono recato personalmente sulla spiaggia delle Monachelle per verificare lo stato dei luoghi, a seguito dell’incendio avvenuto nei giorni scorsi. Ho dato mandato subito per ripulire l’area. Sono stati finalmente rimossi tutti i resti dell’incendio che ancora giacevano vicino all’arenile.» fa sapere l’assessore all’Ambiente del comune di Pozzuoli, Salvatore Caiazzo «Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano ormai è costante. Mattone dopo mattone interveniamo con determinazione per restituire ai cittadini luoghi più puliti e sicuri. Episodi come quello avvenuto alle Monachelle ci ricordano quanto sia importante continuare a vigilare, ma anche a prenderci cura, tutti insieme, del nostro patrimonio naturale e collettivo.»