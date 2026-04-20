A Quarto il primo raduno Ferrari

QUARTO – Il comune di Quarto ha ospitato ieri il primo raduno Ferrari, un evento che ha acceso passione ed entusiasmo tra cittadini e appassionati del “Cavallino Rampante”. La manifestazione ha regalato emozioni uniche e indimenticabili a quanti hanno potuto ammirare da vicino gli esemplari dell’auto più famosa d’Italia. L’evento è stato organizzato dall’associazione “La Mitica Rossa” con la partecipazione del vicesindaco Annarita Ottaviano e del presidente della commissione eventi Crescenzo Carputo.