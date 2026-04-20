POZZUOLI/ Convocato consiglio comunale: 5 punti all’ordine del giorno

POZZUOLI – Un nuovo consiglio comunale è stato convocato, in seduta ordinaria, per martedì 28 aprile alle ore 09:30 in prima convocazione e per mercoledì 29 aprile, alle ore 09:30, in seconda convocazione nella sala delle adunanze “Nino Gentile”. Nel corso della seduta sarà trattato il seguente ordine del giorno: lettura ed approvazione verbali seduta del 26 marzo scorso; approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2025; approvazione nuovo Regolamento di Polizia Municipale; approvazione relazione annuale commissione pari opportunità; mozione ai sensi dell’art. 44 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale – Indirizzi per l’adozione di misure straordinarie a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria.