BACOLI/ Incendio nella notte: fiamme al ristorante “Osteria delle donne” – LE FOTO

BACOLI – Un incendio divampato verso le 4,30 stava per distruggere il ristorante “Osteria delle donne” e la palazzina adiacente. La struttura, che si trova proprio al confine tra Bacoli e Monte di Procida, fa parte della lista dei ristoranti più in voga dei Campi Flegrei. Solo grazie all’intervento del proprietario del locale è stata scongiurata la tragedia. “Appena sono arrivato sul posto ho trovato fiamme altissime che provenivano dal deposito del ristorante. Subito mi sono prodigato a spegnere le fiamme che stavano per raggiungere le abitazioni adiacenti” – ci dice Luciano Santini, gestore del locale.

L’SOS – L’intervento dei vigili del fuoco di Pozzuoli ha impedito, definitivamente, che le fiamme si propagassero nelle aree circostanti. Sull’origine del rogo i vigili del fuoco e lo stesso proprietario hanno scongiurato la natura dolosa, ma un corto circuito all’interno dei locali del deposito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Il ristorante, come confermato dallo stesso gestore, sarà aperto regolarmente per stasera.

