POZZUOLI/ Visita rinviata dopo 10 mesi di attesa, l’Asl trova nuova data in tempi brevi

POZZUOLI – Aveva fatto discutere non poco il caso della 75enne di Pozzuoli che dopo 10 mesi di attesa, alla vigilia di una visita ortopedica, aveva ricevuto una telefonata di disdetta da parte dell’Asl Napoli 2 Nord a causa dell’assenza del medico. Ebbene, dopo il nostro articolo di denuncia, l’azienda sanitaria si è immediatamente attivata per sopperire al disagio provocato alla cittadina. Pertanto nella giornata di ieri la dottoressa Cannavacciulo è riuscita a fissare un nuovo appuntamento alla 75enne che venerdì, finalmente, potrà ottenere la visita prenotata a ottobre del 2024. La Cannavacciuolo, che ha contattato il nostro giornale, ha fatto sapere che la convenzione tra ASL e medico specialista era scaduta proprio nei giorni precedenti alla data della visita e che, nelle more delle proprie funzioni, è “riuscita a risolvere ancora una volta il problema delle lunghe attese” con le quali, spesso, devono fare i conti i cittadini deo territorio ASL Napoli 2 Nord.