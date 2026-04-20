Giochi Matematici 2026, successo per l’IC8 Oriani-Diaz di Pozzuoli

POZZUOLI – Nella giornata di sabato 18 aprile 2026 si sono svolti i Giochi Matematici 2026, Giocamath, una gara nazionale alla quale hanno partecipato ventimila bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da tutta Italia. Cinque finalisti dell’Istituto IC8 Oriani-Diaz di Pozzuoli sono partiti alla volta di Salerno per cimentarsi nella gara finale, dopo aver superato circa 20.000 partecipanti, in due precedenti selezioni a colpi di logica, matematica e creatività. A Salerno i 150 finalisti hanno svolto un’ulteriore gara, dimostrando bravura, passione e determinazione non comuni. Tra questi una ragazza dell’IC8 della secondaria di primo grado, Enza Chiara Diana, si è classificata 25esima, guadagnando una medaglia di bronzo. Gli altri finalisti, Giulia Silletti e Samuele Lazzaro (scuola secondaria) e Salvatore Silletti e Leonardo Schiano (scuola primaria) hanno dimostrato quanto talento e amore verso le discipline STEM si possa celare in dei ragazzi ancora così giovani. «Tutta l’IC 8, a partire dalla dirigente Roberta Catello, le docenti dei ragazzi finalisti, Elena Zaccagnini e Gilda Russo della scuola primaria, Rita Tarnai e Concetta Parascandolo della secondaria, è orgogliosa dei suoi studenti.» fa sapere la dirigenza scolastica.