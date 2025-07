POZZUOLI/ Volontari in azione: ripulita la spiaggia libera di Lucrino

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli non interviene? Ci pensano quelli del “Consorzio Lucrino” che anche questa mattina hanno ripulito il tratto di spiaggia libera compreso tra il lido Napoli e il lido Montenuovo. Dopo rastrelli, pale e utensili di vario genere, a proprie spese hanno acquistato anche un macchinario specifico per la pulizia della sabbia. Sul tratto di arenile libero, al momento, non ci sono servizi offerti dal comune di Pozzuoli nè dai lidi confinanti: acqua, docce, pulizia sono messi a disposizione gratuitamente dal Consorzio, mentre è del tutto assente il servizio di assistenza ai bagnanti e di salvataggio.