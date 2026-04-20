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«A Varcaturo paghiamo le tasse ma ci vengono negate acqua e fogne»

«A Varcaturo paghiamo le tasse ma ci vengono negate acqua e fogne»
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato20 Aprile 2026

VARCATURO – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, sono un residente del comune in oggetto precisamente frazione di Varcaturo, via case sante. Mi chiamo Alfredo Biondi, a volte mi chiedo perché dobbiamo pagare tante tasse come ad esempio nemmeno l’ acqua potabile ci è garantita, compro le bottiglie. Pago le tasse di scarico rete fognaria ma le fogne non esistono per tutti, il progetto fu approvato nel 2019, quanti soldi ancora devono rubare? A volte quando piove forte per giorni non riesco nemmeno ad uscire dal viale per andare a lavoro, tutto allagato.  Spero possiate prendere in considerazione il mio malessere, il mio ma come quello di tanti.  Un forte abbraccio»

 

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