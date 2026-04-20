Chiede di picchiare un carabiniere per farsi espellere dall’Italia: bloccato e denunciato

CASAMICCIOLA – Questa notte verso le 4 un cittadino ucraino di 37 anni residente sull’isola è già noto alle forze dell’ordine si è presentato davanti la caserma della stazione carabinieri. L’uomo ha iniziato prendere a calci il cancello della caserma e urlava. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli dell’aliquota radiomobile della compagnia di Ischia per comprendere cosa stesse succedendo. L’uomo ai militari ha riferito che doveva “picchiare un carabiniere” poiché era sua intenzione tornare in Ucraina in quanto li era deceduto un suo amico “a causa della guerra”. Picchiare un carabiniere avrebbe comportato l’immediata espulsione verso il territorio d’origine. I carabinieri hanno calmato il 37enne e lo hanno denunciato per minaccia, rifiuto di fornire generalità, tentato ingresso arbitrario in luoghi militari.