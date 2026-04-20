POZZUOLI/ Cantine Federiciane: tradizione, territorio e innovazione celebrano Napoli tra Vinitaly e i 2500 anni della città

POZZUOLI – Le Cantine Federiciane si confermano protagoniste della scena enologica campana e nazionale, grazie a un perfetto equilibrio tra rispetto della tradizione e slancio innovativo. Oggi l’azienda rappresenta la quarta generazione della famiglia Palumbo, custode di un sapere tramandato nel tempo e capace di evolversi guardando al futuro senza perdere il legame con le proprie radici, con Antonio Palumbo direttore commerciale, Luca Palumbo enologo e Marco Palumbo addetto alla produzione dell’attività. Cuore pulsante della produzione è la storica vigna di Cigliano, al centro del progetto “Vigna Cigliano Solfatara”, autentica espressione del terroir dei Campi Flegrei. Situata in un contesto unico, tra il cratere della Solfatara e il Golfo di Pozzuoli, la vigna si sviluppa su suoli vulcanici composti da cenere, sabbie e tufo giallo, elementi che conferiscono ai vini una spiccata mineralità e una forte identità territoriale. Il microclima, caratterizzato dall’incontro tra brezze marine e vapori sulfurei, crea condizioni ideali per una viticoltura tanto complessa quanto straordinaria.

I VINI – La coltivazione della vigna Cigliano rappresenta una vera sfida: i terreni, naturalmente drenanti e fragili, richiedono lavorazioni manuali attente e costanti. È proprio questa difficoltà a trasformarsi in valore, permettendo di ottenere uve di grande qualità, sane e concentrate, capaci di esprimere al meglio le caratteristiche del territorio. A circa 300 metri sul livello del mare, la collina di Cigliano è storicamente riconosciuta come una delle aree più vocate alla viticoltura flegrea, dando vita a vini complessi, freschi e sapidi, con evidenti note minerali. Tra le etichette più rappresentative spicca il Gragnano, simbolo della convivialità napoletana, apprezzato per la sua freschezza e versatilità gastronomica, capace di raccontare una tradizione profondamente radicata nella cultura locale. Il recente successo al Vinitaly ha ulteriormente consolidato il prestigio dell’azienda, che ha saputo distinguersi per qualità, identità territoriale e capacità di innovazione, attirando l’attenzione di operatori e appassionati da tutto il mondo. In occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della città di Napoli, Cantine Federiciane hanno inoltre realizzato un progetto speciale: una bottiglia Magnum del loro spumante flegreo, creata in collaborazione con l’artista Saggiomo di Vetrarte. L’opera, che unisce arte e vino in un connubio unico, è stata ufficialmente consegnata al sindaco Gaetano Manfredi come simbolo di identità, storia e orgoglio territoriale.

L’IMPEGNO – «Essere arrivati alla quarta generazione rappresenta per noi non solo un traguardo, ma una responsabilità: custodire la tradizione e allo stesso tempo innovare, portando i Campi Flegrei sempre più al centro del panorama enologico internazionale», dichiara Antonio Palumbo, direttore commerciale dell’azienda. «La vigna Cigliano è la nostra identità più profonda: ogni bottiglia racconta un territorio unico, difficile ma straordinario, dove la mineralità e la sapidità diventano firma distintiva dei nostri vini», aggiunge Luca Palumbo, enologo delle Cantine Federiciane. Un gesto che testimonia il forte legame tra l’azienda e la città, celebrando Napoli non solo come culla di cultura e tradizioni, ma anche come territorio d’eccellenza enologica. Cantine Federiciane continuano così il loro percorso, portando avanti con passione una visione che valorizza il territorio, esalta la qualità e guarda con ambizione al futuro.

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