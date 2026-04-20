BACOLI/ L’Agenzia del Demanio dà torto a Josi: la Marina militare rimuove i cartelli “spiaggia libera” – LE FOTO

BACOLI – Si conclude con il taglio dei cartelli “spiaggia libera” la diatriba tra la Marina Militare e il Comune di Bacoli. Dopo mesi di controversia tra l’Ente e il Comando della Marina di Napoli, l’Agenzia del Demanio, dopo anche il parere dell’Avvocatura dello Stato, ha chiarito che l’area destinata a “spiaggia libera”, secondo quanto palesato dal Comune, in realtà fa parte di una concessione in capo alla Marina Militare perimetrata fino a mare. Di contro il Comune, nonostante il termine perentorio fissato per oggi, ha deciso di non togliere i cartelli posizionati nel mese di dicembre scorso. La rimozione dei cartelli è avvenuta in mattinata in presenza del rappresentante del Quartier Generale della Marina, il Comandante Trinca. Sulla stessa linea della Marina dovrebbe procedere anche l’Esercito, mentre per Aeronautica e Vigili del Fuoco non è ancora chiaro se i Comandi vogliono perseguire la stessa strada della Marina o concedere pezzi di spiaggia libera, in accordo, al Comune.

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