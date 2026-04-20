La panchina rossa a Pozzuoli non è stata vandalizzata «Si è deteriorata. L’ho piegata io per sicurezza»

POZZUOLI – La panchina rossa in via Marconi non è stata vandalizzata. Il simbolo della lotta alla violenza contro le donne – donato alla città nel 2021 dal Rotary Club Pozzuoli – si è deteriorato nel corso degli anni fino a cedere definitivamente nei giorni scorsi. «L’abbiamo già aggiustata una volta, ma a causa della pioggia del vento e della salsedine del mare si è deteriorata. – racconta Massimo Avallone, commerciante della zona – Non c’è stato nessun atto vandalico. Appena l’ho vista cedere l’ho piegata io e messa a terra per evitare che qualcuno si facesse male visto che dei pezzi erano arrugginiti». Erroneamente da quanto riportato dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, dunque, non vi è stato nessun atto imputabile all’inciviltà bensì un deterioramento naturale.

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