Strage di auto nei parcheggi comunali di Bacoli – LE FOTO

BACOLI – Auto saccheggiate e danneggiate ieri a Bacoli. In azione ladri che hanno preso di mira i parcheggi comunali, colpendo le vetture in sosta negli stalli a strisce blu. Tra le vittime c’è Roberto L., che ha raccontato la sua domenica nera al nostro giornale. Alla sua Mercedes i ladri hanno provocato danni da 3mila. Il giovane ha sporto denuncia ai carabinieri.

IL RACCONTO – «Ieri sono stato a Bacoli per trascorrere una domenica spensierata con la famiglia. Ho parcheggiato la mia auto sulle strisce blu alla scuola Gramsci ma al ritorno ho trovato vetro posteriore sinistra rotto e baule posteriore sventrato. – ha raccontato Roberto – Ho avuto un danno di 3mila euro. Una cosa mai vista prima. Ho fatto denuncia ai carabinieri e c’era la fila. Hanno fatto una strage in vari parcheggi comunali. Vi chiedo se si può dare voce a questa cosa affinché il sindaco prenda provvedimenti ad istallare telecamere di sicurezza e maggiori controlli».

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