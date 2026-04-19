McTominay, Gilmour e Olivera al “Playa Luna” di Varcaturo per una domenica di relax – LE FOTO

VARCATURO – Una domenica trascorsa al mare per dimenticare la sconfitta in casa con la Lazio e ricaricare le batterie per il finale di campionato. Scott McTominay, Mathias Olivera e Billy Gilmour si sono ritrovati al Playa Luna di Varcaturo per una giornata all’insegna del relax. I due scozzesi hanno pranzato insieme, McTominay con la moglie e Gilmour con i fratelli, mentre Olivera con i propri familiari. Ad un altro tavolo c’era anche il difensore napoletano Armando Izzo, a pranzo con la propria famiglia. Per i tre azzurri è stato un pomeriggio all’insegna della tranquillità in uno degli stabilimenti balneari più in voga del litorale domitio, tra risate e le specialità della cucina di pesce servite in riva al mare.

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