POZZUOLI/ Caos totale a Licola: traffico, ingorghi e strade paralizzate – LE FOTO

POZZUOLI – Lunghe code, traffico e ingorghi. Sono ore di caos a Licola dove all’uscita degli stabilimenti balneari di via Sibilla si è creata la totale paralisi del traffico. Criticità si registrano anche in via dei Platani, via Domitiana e via Orsa Minore congestionate dal grande flusso di vetture e, soprattutto, dall’assenza della Polizia Municipale. Finora, infatti, non è giunta ancora alcuna pattuglia nonostante gli SOS lanciati dagli automobilisti.

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