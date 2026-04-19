POZZUOLI/ Pastore e l’idea PD per il definitivo salto di qualità

POZZUOLI – I tempi del berlusconismo appartengono ormai alla Preistoria. Oggi per Gennaro Pastore c’è il centro sinistra (in cui ormai è entrato in pianta stabile) e c’è la prospettiva di un futuro nel Partito Democratico. Un salto definitivo per consolidare un percorso di crescita che lo ha portato alla traumatica separazione col suo mentore Filippo Monaco e il salto di qualità che lo ha visto passare da “delfino” a “leader” di un gruppo che oggi vanta tre consiglieri in maggioranza e un assessore. Gruppo che in sei mesi è passato dalla maggioranza all’opposizione per poi tornare in maggioranza appena Manzoni ha messo sul tavolo l’Assessorato per Vittorio Gloria, il tecnico scelto dal “sindaco di Agnano” Vitale Di Dio.

LA PROSPETTIVA – Strategia vincente che sta consolidando la presenza di Pastore & company nella maggioranza Manzoni. Il consigliere negli ultimi tempi ha cambiato tono, dando forza alla sua leadership, anche con il linguaggio del corpo. La postura di Pastore al taglio del nastro per il nuovo parcheggio provvisorio (rigorosamente accanto a Casillo) sono i segnali di come l’ex delfino oggi abbia assunto tutte le caratteristiche positive di uno squalo. Ma tornando al Partito Democratico, Pastore sa che senza Monaco è impresa alquanto complicata formare una lista con 24 nomi per le prossime elezioni, con gente che già a priori dovrà sapere di portare i propri voti per fare eleggere lui e Di Dio. Allora ecco che spunta l’ipotesi PD, come tappa di una crescita da battezzare con il passaggio da una civica a un partito forte e strutturato.

L’IDEA – Con lui, come detto, entrerebbe nei dem anche Di Dio, mentre resterebbe fuori Guardascione che dopo la rottura col preside del Pitagora è dopo una serie di delusioni derivanti da accordi non portati a termine, ha più volte manifestato la propria volontà di chiudere con la politica. Dunque Pastore e Di Dio nel PD o in una lista collegata direttamente a Manzoni sono le ipotesi sul tavolo. Diversamente, Pastore sarà chiamato a portare alle prossime comunali “Pozzuoli al Centro” con 24 nomi e in quel caso tutti dovranno sacrificarsi, Guardascione a Gloria in primis.