POZZUOLI/ Parcheggiatori abusivi fermati dalla Polizia sul porto e a via Napoli

POZZUOLI – Quarantaquattro persone identificate di cui 9 con precedenti di polizia, 11 veicoli sottoposti a controlli, 2 sanzioni al codice della strada, 3 persone denunciati. È questo il bilancio dell’attività di controllo del territorio condotta in questo fine settimana dai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli diretti dal vicequestore Raffaele Esposito. In particolare sono stati denunciati D.A., 46 anni, residente a Marano, sorpreso nella zona del porto a chiedere soldi agli automobilisti e D.F.S., 52enne di Pozzuoli, fermato in Corso Umberto I a Via Napoli.

I CONTROLLI – Inoltre sono in corso accertamenti circa la piena regolarità a seguito del controllo di una sala scommesse. Infine è stato denunciato alla competente Autorità giudiziaria un conducente di un’auto (residente a Monterusciello) che, a seguito di un sinistro stradale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.