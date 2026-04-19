Controlli dei carabinieri a Pozzuoli: un pusher arrestato e raffica di denunce e sanzioni

POZZUOLI – I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un uomo del posto per spaccio di stupefacenti. Addosso aveva 14 grammi di cocaina pronti per essere smerciati. Denunciati invece un 20enne per un coltello portato nei pantaloni e 2 giovani per guida in stato di ebbrezza. Ancora 2 persone risponderanno di guida senza patente e un 18enne per detenzione di una pistola giocattolo, portata in strada. Durante il servizio sono state sequestrate 18 dosi di cocaina per 1 chilo circa di sostanza e 7 proiettili di vario calibro. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. Nel bilancio di tutti i comandi se ne contano complessivamente 83.