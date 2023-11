Viabilità, fogne e allagamenti stradali: domani si riunisce il Consiglio Comunale di Bacoli

BACOLI – Sono 18 i punti all’ordine del giorno che saranno discussi domani sera, alle 20:30, presso la Sala Ostrichina “Giuseppe Scotto di Luzio” nel Parco Borbonico del Fusaro. Torna, infatti, a riunirsi il Consiglio Comunale di Bacoli. Le forze di maggioranza e opposizione si ritroveranno a discutere su una serie di importanti tematiche. Tra queste, anche la problematica degli allagamenti stradali e della fuoriuscita dei liquami delle fogne. Sotto i riflettori, inoltre: la gestione amministrativa della società pubblica (totalmente partecipata dell’Ente locale) Centro Ittico Campano S.p.A.; la proposta di di ripristinare la cadenza del ritiro settimanale della raccolta indifferenziata, oggi portata a 15 giorni; la proposta di adottare ogni provvedimento al fine di regolamentare in maniera più efficiente la ZTL istituita presso Via Ercole e Via Gaetano De Rosa e, sempre in tema di viabilità, l’eventuale adozione di misure idonee per evitare la congestione del traffico cittadino nei mesi estivi.