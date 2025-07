Appello al Prefetto e a De Luca per la riapertura dei parcheggi a Bacoli

BACOLI – Le associazioni “Alba Flegrea” e FederBalneari Campania hanno preparato una petizione popolare da depositare, dopo una raccolta di firme, presso la Prefettura di Napoli e il Governatore della regione Campania. Una petizione con cui si chiede “di intervenire urgentemente sulla questione della chiusura dei parcheggi nella nostra città”. Il documento è nato come reazione alla crisi economica che sta attanagliando il settore balneare lungo i litorali di Miseno e Miliscola dopo la chiusura dei parcheggi. L’iniziativa popolare chiede con forza che una decisione così rilevante venga sottoposta al giudizio diretto degli organi sovracomunali per “un intervento urgente da parte delle autorità competenti per la riapertura dei parcheggi, al fine di tutelare l’economia locale, il turismo e la qualità della vita dei residenti. Il turismo costituisce una parte fondamentale dell’economia locale e le perdite derivanti dalla chiusura dei parcheggi hanno un impatto diretto sulle nostre vite e sulle nostre famiglie” – si legge nella petizione. La raccolta firme, fanno sapere dalle associazioni, resta aperta in formato cartaceo presso le attività di Miseno e Miliscola, mentre è possibile aderire anche attraverso le piattaforme online dedicate.