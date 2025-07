POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera mi chiamo Di Palo Sabatino…sono stato un volontario di protezione civile come soccorritore… è da mesi che questo cancello e quella pedana sta in quello stato è pericoloso in quanto ci sono anche famiglie con bambini…ho chiamato anche per 3 volte la Polizia municipale di Pozzuoli. L’area è quella destinata alla sgambatura dei cani al Rione Toiano»