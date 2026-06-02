I sindaci di Bacoli, Quarto e MdP celebrano la Festa della Repubblica. E Pozzuoli?

POZZUOLI – Josi ha partecipato alla patata di Roma insieme al sindaco di Napoli Manfredi; Sabino è stato a piazza del Plebiscito per la cerimonia organizzata a Napoli; Santolillo a Monte di Procida insieme alle autorità locali. I tre sindaci dell’area flegrea hanno onorato istituzionalmente la festa della Repubblica, pubblicando sui propri social le immagini delle cerimonie. Eccetto Pozzuoli, al momento non pervenuta. Il sindaco Gigi Manzoni, per ora, si è limitato a pubblicare una frase con una bandiera tricolore sulla propria pagina Facebook per ricordare che oggi è il 2 giugno. Un messaggio temporaneo, forse in attesa di una corposa galleria fotografica che Manzoni pubblicherà nelle prossime ore. Diversamente, sarebbe confermata, anche questa volta, l’assenza del sindaco di Pozzuoli, che già il 25 aprile e il 1 maggio scorsi ha disertato momenti di forte valore istituzionale.