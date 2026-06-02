POZZUOLI/ Mezzi senza benzina, raccolta rifiuti a singhiozzo. In azione una terza ditta

POZZUOLI – De Vizia lascia, Del Prete subentra (tra mille difficoltà) e Trincone lavora. È la sintesi di quanto sta accadendo in queste ore a Pozzuoli, sponda raccolta rifiuti. Dopo la protesta dei lavoratori che ieri mattina sono stati lasciati senza indumenti da lavoro e autoparco, oggi si fanno i conti con i rifiuti a terra in gran parte della città. Scene che portano indietro nel tempo, a quasi venti anni fa. Mentre il passaggio di cantiere non è stato ancora ultimato, a dare manforte alla raccolta ci sta pensando l’azienda Trincone di Licola, specializzata nella raccolta dell’organico che da questa mattina sta andando oltre le proprie competenze raccogliendo di tutto. Il tutto mentre da Arco Felice giungono immagini poco rassicuranti: un mezzo della raccolta rimasto senza benzina fermo davanti alla chiesa di San Luca.